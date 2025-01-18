Умер легендарный форвард «МЮ» Денис Лоу — третий бомбардир в истории клуба и обладатель «Золотого мяча»

«С тяжелым сердцем мы сообщаем вам, что наш отец Денис Лоу, к сожалению, скончался. Он боролся с трудностями, но теперь, наконец, обрел покой. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в его благополучие и заботу, в прошлом и в недавнем прошлом. Мы знаем, как сильно люди поддерживали и любили его, и эта любовь всегда ценилась и имела значение. Спасибо».