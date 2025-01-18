Главный трансфер зимы! Хвича и Сафонов затащат «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ?

Главный трансфер зимнего окна официально состоялся — Хвича Кварацхелия стал игроком «ПСЖ». Звезда «Наполи» прямо заявила о желании покинуть команду на фоне слухов об интересе к нему со стороны европейских грандов — помимо парижан грузином интересовался «Ливерпуль». «ПСЖ» выиграл гонку, заплатив неаполитанцам, по данным СМИ, около 70 миллионов евро. В Париже Кварацхелия станет зарабатывать в разы больше — сообщалось о зарплате в девять миллионов евро без учета бонусов, которые могут достигать двух миллионов в год.
Переход назревал еще с лета. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте признавался, что Хвича запрашивал трансфер в летнее окно, однако специалисту удалось убедить лидера команды остаться. Ради этого Конте даже отказался от своей излюбленной схемы с тремя защитниками, но это решение лишь отсрочило неизбежное.
«Я очень разочарован. Я потратил шесть месяцев, пытаясь доказать ему, что можно сделать что-то важное. Клуб также работал над продлением контракта. Спустя шесть месяцев мы вернулись к исходной точке», — так Конте комментировал желание Кварацхелии уйти.
Хвича оказался в «Наполи» летом 2022 года и в первый же сезон в Италии стал настоящим героем Неаполя. Клуб выиграл чемпионат страны впервые со времен Диего Марадоны, а грузин стал главным творцом этого успеха, получив прозвище Кварадона. Хвичу признали игроком года в Серии А и номинировали на «Золотой мяч». В голосовании он занял 17-е место.
В сезоне-2023/24 дела «Наполи» пошли на спад, но Кварацхелия все равно выдал результативную кампанию, набрав 11+8 по системе «гол+пас» в чемпионате. Клуб занял 10-е место и не попал в еврокубки. По словам агента Кварацхелии, такой результат не соответствовал амбициям футболиста.
Кварацхелия начинал карьеру в тбилисском «Динамо». Воспитанник клуба провел всего четыре матча за взрослую команду перед тем, как перейти в «Рустави». Там им заинтересовался «Локомотив», и в феврале 2019 года Кварацхелия приехал в Черкизово на правах аренды. За железнодорожников грузин сыграл лишь десять матчей, но успел стать обладателем Кубка России и хорошо зарекомендовать себя перед Юрием Семиным. Однако это не помогло Хвиче получить полноценный контракт в «Локомотиве», и он уехал в «Рубин».
Казанский этап карьеры начинался скомканно. При Романе Шаронове Кварацхелия получал мало игрового времени, но все изменилось с приходом Леонида Слуцкого. Хвича закрепился в основе, раскрылся, стал забивать и отдавать, и слухи о его скором переходе в европейский клуб появились уже тогда.
В марте 2022 года после начала СВО Кварацхелия с санкции ФИФА приостановил контракт с «Рубином» и вернулся на родину, в «Динамо» из Батуми. Пребывание в чемпионате Грузии было сугубо транзитным — Кварацхелия давно перерос уровень родной лиги. В апреле он дебютировал за клуб с черноморского побережья, а в июле Хвичу уже представили в качестве игрока «Наполи».
Теперь «ПСЖ» готов сделать Кварацхелию главной звездой и надеждой. После того как распалось трио Неймар-Месси-Мбаппе, настоящего лидера высшего калибра в атаке парижан не наблюдается. Выступления в Европе тоже оставляют желать лучшего — «ПСЖ» проваливается в обновленной Лиге чемпионов и за два тура до конца общего этапа идет вне зоны плей-офф. Остались матчи с кризисным, но очевидно опасным «Манчестер Сити» и прямыми конкурентами за место в топ-24 «Штутгартом». Возможно, именно Хвича станет Х-фактором, который спасет команду Луиса Энрике от фиаско.
Роберт Шилькович