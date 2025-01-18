Главный трансфер зимы! Хвича и Сафонов затащат «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ?

Кварацхелия начинал карьеру в тбилисском «Динамо». Воспитанник клуба провел всего четыре матча за взрослую команду перед тем, как перейти в «Рустави». Там им заинтересовался «Локомотив», и в феврале 2019 года Кварацхелия приехал в Черкизово на правах аренды. За железнодорожников грузин сыграл лишь десять матчей, но успел стать обладателем Кубка России и хорошо зарекомендовать себя перед Юрием Семиным. Однако это не помогло Хвиче получить полноценный контракт в «Локомотиве», и он уехал в «Рубин».