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«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ, прервав девятиматчевую победную серию «сорок»

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Борнмут».

Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). «Борнмут» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а на 90+2-й — хет-трик, став первым игроков «Борнмута» в истории, оформившим два хет-трика в одном сезоне английской Премьер-лиги. На 90+6-й минуте Милош Керкез довёл счёт до разгромного.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 38 очков за 22 игры. «Борнмут» находится на шестом месте с 37 очками за аналогичное количество встреч.

Ньюкасл Юнайтед
1:4
Первый тайм: 1:2
Борнмут
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Андони Ираола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Бруну Гимарайнс
(Льюис Холл)
25′
Борнмут
Джастин Клюйверт
(Антуан Семеньо)
6′
Джастин Клюйверт
(Данго Уаттара)
44′
Джастин Клюйверт
(Тайлер Адамс)
90+2′
Милош Керкез
(Джастин Клюйверт)
90+6′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
1
Мартин Дубравка
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
45+5′
8
Сандро Тонали
10
Энтони Гордон
14
Александр Исак
4
Свен Ботман
46′
5
Фабиан Шер
20
Льюис Холл
66′
2
Киран Триппьер
39
Бруну Гимарайнс
90′
18
Уильям Осула
23
Джейкоб Мерфи
66′
28
Джозеф Уиллок
Борнмут
13
Кепа Аррисабалага
2
Дин Хейсен
3
Милош Керкез
90+7′
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
10
Райан Кристи
70′
12
Тайлер Адамс
45+5′
24
Антуан Семеньо
7
Дэвид Брукс
82′
21
Дэниэл Джеббисон
90+3′
11
Данго Уаттара
77′
90′
47
Бен Уинтерберн
19
Джастин Клюйверт
45+5′
90′
51
Реми Рис-Доттин
Статистика
1
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
6
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Стюарт Аттуэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Чемпионат Англии: таблица и календарь