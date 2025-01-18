«Борнмут» обыграл «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ, прервав девятиматчевую победную серию «сорок»

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Борнмута» Джастин Клюйверт. На 25-й минуте Бруно Гимарайнс сравнял счёт. На 44-й минуте Клюйверт оформил дубль, а на 90+2-й — хет-трик, став первым игроков «Борнмута» в истории, оформившим два хет-трика в одном сезоне английской Премьер-лиги. На 90+6-й минуте Милош Керкез довёл счёт до разгромного.