«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.
На третьей минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Жироны» Арнау Мартинес. На 59-й минуте Сауль Ньигес сравнял счёт. На 88-й минуте Доди Лукебакио вывел гостей вперёд.
«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на девятом месте с 26 очками за аналогичное количество встреч.