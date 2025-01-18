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«Севилья» вырвала победу в концовке матча с «Жироной» в 20-м туре Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура чемпионата Испании, в котором встречались «Жирона» и «Севилья».

Источник: Alex Caparros/Getty Images

Игра проходила на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания). «Севилья» одержала победу со счётом 2:1.

На третьей минуте нападающий «Севильи» Исаак Ромеро не реализовал пенальти. Счёт в матче был открыт на 36-й минуте, отличился защитник «Жироны» Арнау Мартинес. На 59-й минуте Сауль Ньигес сравнял счёт. На 88-й минуте Доди Лукебакио вывел гостей вперёд.

«Жирона» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 28 очков за 20 матчей. «Севилья» находится на девятом месте с 26 очками за аналогичное количество встреч.

Жирона
1:2
Первый тайм: 1:0
Севилья
Футбол, Испания, Тур 20
18.01.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Montilivi
Главные тренеры
Мичел
Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Голы
Жирона
Арнау Мартинес
(Виктор Цыганков)
36′
Севилья
Ньигес Сауль
59′
Доди Лукебакио
(Ньигес Сауль)
88′
Нереализованные пенальти
Севилья
Исаак Ромеро
3′
Составы команд
Жирона
13
Пауло Гассанига
4
Арнау Мартинес
17
Дэйли Блинд
18
Ладислав Крейчи
5
Сильва Давид Лопес
8
Виктор Цыганков
23
Иван Мартин
10
Ясер Асприлья
69′
6
Донни ван де Бек
14
Ориоль Ромеу
69′
22
Джон Солис
9
Абель Руис
68′
7
Кристиан Стуани
20
Брайан Хиль
89′
24
Кристиан Порту
Севилья
13
Эрьян Нюланн
22
Лоик Баде
32
Хосе Кармона
76′
6
Неманья Гудель
12
Альбер Самби Локонга
17
Ньигес Сауль
90+3′
3
Адрия Педроса
55′
71′
4
Кике Салас
20
Джибриль Соу
90′
18
Люсьен Агуме
5
Рубен Варгас
71′
27
Станис Идумбо Музамбо
7
Исаак Ромеро
65′
82′
21
Чидера Эджуке
11
Доди Лукебакио
90′
26
Хуанлу Санчес
Статистика
0
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
6
Фолы
15
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Жирона
Севилья
Чемпионат Испании: таблица и календарь