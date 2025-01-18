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Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» возглавил «Бешикташ»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Сульшер возглавил турецкий «Бешикташ».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Бывший футболист и тренер английского «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер возглавил турецкий «Бешикташ», сообщается на сайте «орлов».

Соглашение с 51-летним норвежцем рассчитано до конца сезона-2025/26 с опцией продления еще на один год.

Сульшер сменил в руководстве стамбульской команды Сердара Топрактепе, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Бешикташа» в декабре 2024 года после отставки нидерландца Джованни ван Бронкхорста.

«Бешикташ» занимает шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, набрав 30 очков в 18 матчах и отставая от лидирующего «Галатасарая» на 21 балл.

Сульшер был без клуба с ноября 2021 года, когда его отправили в отставку с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед», он возглавлял манкунианцев с декабря 2018 года.

Бешикташ
Манчестер Юнайтед
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