«Ливерпуль» одержал победу над «Брентфордом» в матче АПЛ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде обыграл «Брентфорд» в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Дубль в добавленное ко второму тайму минуте оформил Дарвин Нуньес (90+1, 90+3).
«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Брентфорд» с 28 баллами располагается на 11-й позиции.
В следующем матче чемпионата Англии «Ливерпуль» 25 января примет «Ипсвич Таун», «Брентфорд» днем позднее на выезде сыграет против «Кристал Пэлас».
В других матчах дня «Вест Хэм» дома в меньшинстве уступил «Кристал Пэлас» — 0:2, а «Фулхэм» на выезде обыграл «Лестер» — 2:0.