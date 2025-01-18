«Атлетико» проиграл «Леганесу» в матче чемпионата Испании

«Леганес» обыграл «Атлетико» в официальном матче впервые с февраля 2002 года, когда оба клуба выступали во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. «Атлетико» не сумел продлить серию из восьми побед подряд в чемпионате Испании и из 15 побед в различных турнирах, которая являлась рекордной в истории клуба.