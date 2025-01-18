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«Атлетико» проиграл «Леганесу» в матче чемпионата Испании

«Атлетико» проиграл «Леганесу» впервые с февраля 2002 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Леганесу» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча прошла в Леганесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 50-й минуте забил Матия Настасич. На 90-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не реализовал пенальти. Он отправил мяч мимо ворот.

«Леганес» обыграл «Атлетико» в официальном матче впервые с февраля 2002 года, когда оба клуба выступали во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. «Атлетико» не сумел продлить серию из восьми побед подряд в чемпионате Испании и из 15 побед в различных турнирах, которая являлась рекордной в истории клуба.

Команда Диего Симеоне с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Леганес», набравший 22 балла, поднялся на 15-е место.

В 21-м туре «Атлетико» примет «Вильярреал» 25 января, а «Леганес» на следующий день встретится в Бильбао с местным «Атлетиком».

В другом матче «Севилья» в гостях выиграла у «Жироны» со счетом 2:1.

Леганес
1:0
Первый тайм: 0:0
Атлетико
Футбол, Испания, Тур 20
18.01.2025, 18:15 (МСК UTC+3)
Butarque
Главные тренеры
Борха Хименес
Диего Симеоне
Голы
Леганес
Матия Настасич
(Даниэль Раба)
50′
Нереализованные пенальти
Атлетико
Антуан Гризманн
90′
Составы команд
Леганес
13
Марко Дмитрович
6
Серхио Гонсалес
12
Валентен Розье
22
Матия Настасич
8
Сейдуба Сиссе
11
Хуан Крус
17
Иван Нейу
90+1′
20
Хавьер Эрнандес
46′
14
Дарко Брашанац
5
Ренато Тапия
72′
3
Хорхе Саэнс
9
Мигель де ла Фуэнте
85′
19
Диего Гарсия
10
Даниэль Раба
80′
21
Роберто Лопес
Атлетико
13
Ян Облак
15
Клеман Лангле
70′
24
Робен Ле Норман
5
Родриго де Пауль
7
Антуан Гризманн
19
Хулиан Альварес
15
Хави Галан
57′
79′
32
Адриан Ниньо
16
Науэль Молина
60′
6
Коке
4
Конор Галлахер
46′
12
Самуэл Лино
8
Пабло Барриос
43′
60′
14
Маркос Льоренте
22
Джулиано Симеоне
65′
10
Анхель Корреа
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
9
16
Фолы
6
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Леганес
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь