«Атлетико» проиграл «Леганесу» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» в гостях проиграл «Леганесу» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в Леганесе и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Мяч на 50-й минуте забил Матия Настасич. На 90-й минуте нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн не реализовал пенальти. Он отправил мяч мимо ворот.
«Леганес» обыграл «Атлетико» в официальном матче впервые с февраля 2002 года, когда оба клуба выступали во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. «Атлетико» не сумел продлить серию из восьми побед подряд в чемпионате Испании и из 15 побед в различных турнирах, которая являлась рекордной в истории клуба.
Команда Диего Симеоне с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. «Леганес», набравший 22 балла, поднялся на 15-е место.
В 21-м туре «Атлетико» примет «Вильярреал» 25 января, а «Леганес» на следующий день встретится в Бильбао с местным «Атлетиком».
В другом матче «Севилья» в гостях выиграла у «Жироны» со счетом 2:1.