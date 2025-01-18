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«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству ударов по воротам за матч в АПЛ

Сегодня, 18 января, «Ливерпуль» обыграл «Брентфорд» со счётом 2:0 в 22-м туре английской Премьер-лиги и установил свой рекорд, нанеся 37 ударов по воротам за матч в рамках чемпионата Англии.

Источник: Reuters

По информации статистического портала Opta Sport «Ливерпуль» в матче с «Брентфордом» нанёс 37 ударов по воротам соперника, что стало рекордом для клуба. «Мерсисайдцы» сделали это впервые, начиная с сезона-2003/2004, с которого портал начал вести статистику.

Стоит отметить, что из 37 ударов только два последних превратились в голы. На 90+1-й минуте нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес открыл счёт. На 90+3-й минуте Нуньес оформил дубль во встрече.

Турнирную таблицу английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 50 очков. В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Ипсвич Таун» (25 января).

Брентфорд
0:2
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Арне Слот
Голы
Ливерпуль
Дарвин Нуньес
(Трент Александр-Арнолд)
90+1′
Дарвин Нуньес
(Харви Эллиотт)
90+3′
Составы команд
Брентфорд
1
Марк Флеккен
4
Сепп ван дер Берг
22
Натан Коллинз
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
69′
6
Кристиан Нергор
68′
18
Егор Ярмолюк
11
Йоан Висса
19
Брайан Мбеумо
23
Кин Льюис-Поттер
27
Виталий Янельт
66′
7
Кевин Шаде
24
Миккель Дамсгор
81′
8
Матиас Йенсен
Ливерпуль
1
Алиссон
4
Виргил ван Дейк
5
Ибраима Конате
66
Трент Александр-Арнолд
38
Райан Гравенберх
11
Мохамед Салах
21
Константинос Цимикас
8′
65′
26
Эндрю Робертсон
8
Доминик Собослаи
43′
80′
17
Кертис Джонс
10
Алексис Макаллистер
80′
19
Харви Эллиотт
7
Луис Диас
65′
9
Дарвин Нуньес
90+1′
18
Коди Гакпо
87′
14
Федерико Кьеза
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
37
6
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
15
6
Фолы
14
6
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
Брентфорд
Чемпионат Англии: таблица и календарь