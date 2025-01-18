«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству ударов по воротам за матч в АПЛ

По информации статистического портала Opta Sport «Ливерпуль» в матче с «Брентфордом» нанёс 37 ударов по воротам соперника, что стало рекордом для клуба. «Мерсисайдцы» сделали это впервые, начиная с сезона-2003/2004, с которого портал начал вести статистику.