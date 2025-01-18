«ПСЖ» без Сафонова вырвал победу у «Ланса» в концовке матча 18-го тура Лиги 1

Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 2:1.
На 36-й минуте нападающий «Ланса» Мбала Н’Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 59-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис, которому ассистировал форвард Брэдли Баркола. Победный мяч парижан на 86-й минуте оформил Баркола — 2:1.
Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.
После 18 сыгранных матчей «Ланс» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков.