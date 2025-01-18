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«ПСЖ» без Сафонова вырвал победу у «Ланса» в концовке матча 18-го тура Лиги 1

Завершился матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «Ланс» и «Пари Сен-Жермен».

Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Боллар-Делелис» в Лансе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Жереми Пиньяром (Франция). «ПСЖ» обыграл «Ланс» со счётом 2:1.

На 36-й минуте нападающий «Ланса» Мбала Н’Зола открыл счёт. Ответный мяч «ПСЖ» на 59-й минуте забил полузащитник Фабиан Руис, которому ассистировал форвард Брэдли Баркола. Победный мяч парижан на 86-й минуте оформил Баркола — 2:1.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов провёл матч на скамейке запасных.

После 18 сыгранных матчей «Ланс» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 27 очков. «ПСЖ» после аналогичного количества игр возглавляет турнирную таблицу, набрав 46 очков.

Ланс
1:2
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 18
18.01.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Stade Bollaert-Delelis
Главные тренеры
Уилл Стилл
Луис Энрике
Голы
Ланс
Мбала Нзола
36′
ПСЖ
Фабиан Руис
(Брэдли Барколя)
59′
Брэдли Барколя
(Жоау Невеш)
86′
Составы команд
Ланс
16
Эрве Коффи
3
Дейвер Мачадо
45′
20
Маланг Сарр
24
Жонатан Гради
8
Мбала Нзола
29
Пшемыслав Франковски
14
Факундо Медина
88′
11
Анжело Фюльжени
18
Анди Диуф
67′
10
Давид Да Кошта
28
Адриен Томассон
62′
80′
23
Нейл Эль-Айнауи
7
Флориан Сотока
80′
22
Весли Саид
19
Годюэн Койялипу
67′
15
Хамзат Оджедиран
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
25
Нуну Мендеш
35
Лукас Бералдо
51
Вильян Пачо
8
Фабиан Руис
17
Витор Феррейра Витинья
29′
33
Уоррен Заир-Эмери
29
Брэдли Барколя
21
Люка Эрнандез
60′
87
Жоау Невеш
14
Дезире Дуэ
88′
24
Сенни Маюлу
90′
19
Ли Кан Ин
60′
9
Гонсалу Рамуш
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
1
12
Фолы
8
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Жереми Пиньяр
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Ланс
Чемпионат Франции: таблица и календарь