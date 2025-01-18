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«Ювентус» обыграл «Милан» в чемпионате Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из Турина.

Источник: Reuters

РИМ, 18 января. /ТАСС/. «Ювентус» дома со счетом 2:0 обыграл «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.

В составе победителей голы забили Самюэль Мбангула (59-я минута) и Тимоти Веа (64).

Команды провели 308-й очный матч в истории, «Ювентус» одержал 115-ю победу. «Милан» был сильнее 102 раза, 91 встреча завершилась вничью.

«Ювентус» остается единственной командой чемпионата Италии, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. Подопечные Тьяго Мотты одержали восьмую победу, 13 раз туринцы сыграли вничью. В следующем туре «Ювентус», занимающий четвертое место в турнирной таблице с 37 очками, 25 января на выезде сыграет с лидером чемпионата «Наполи».

«Милан» прервал серию из восьми игр без поражений во всех турнирах. До игры с «Ювентусом» миланская команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью. После 20 игр «Милан» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 31 очком, в следующем туре команда 26 января примет «Парму».

В другом матче игрового дня «Болонья» дома со счетом 3:1 переиграла «Монцу». Позднее в субботу идущая на третьем месте «Аталанта» дома сыграет с «Наполи», встреча начнется в 22:45 мск.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 21
18.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Сержиу Консейсау
Голы
Ювентус
Самуэль Мбангула
(Николас Гонсалес)
59′
Тимоти Веа
(Кефрен Тюрам)
64′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
5
Мануэль Локателли
16
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
75′
26
Дуглас Луис
15
Кенан Йылдыз
46′
22
Тимоти Веа
19
Кефрен Тюрам
83′
21
Николо Фаджоли
11
Николас Гонсалес
83′
9
Душан Влахович
51
Самуэль Мбангула
90′
17
Василие Аджич
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
46
Маттео Габбиа
29
Юссуф Фофана
80
Юнус Муса
10
Рафаэл Леау
22
Эмерсон Роял
72′
74′
73
Франческо Камарда
4
Исмаэль Беннасер
61′
63′
20
Алекс Хименес
14
Тиджани Рейндерс
80′
42
Филиппо Терраччано
90
Тэмми Абрахам
80′
9
Лука Йович
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
19
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Милан
Чемпионат Италии: таблица и календарь