«Ювентус» обыграл «Милан» в чемпионате Италии по футболу

«Милан» прервал серию из восьми игр без поражений во всех турнирах. До игры с «Ювентусом» миланская команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью. После 20 игр «Милан» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 31 очком, в следующем туре команда 26 января примет «Парму».