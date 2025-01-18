«Ювентус» обыграл «Милан» в чемпионате Италии по футболу

РИМ, 18 января. /ТАСС/. «Ювентус» дома со счетом 2:0 обыграл «Милан» в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла в Турине.
В составе победителей голы забили Самюэль Мбангула (59-я минута) и Тимоти Веа (64).
Команды провели 308-й очный матч в истории, «Ювентус» одержал 115-ю победу. «Милан» был сильнее 102 раза, 91 встреча завершилась вничью.
«Ювентус» остается единственной командой чемпионата Италии, не потерпевшей ни одного поражения в текущем сезоне. Подопечные Тьяго Мотты одержали восьмую победу, 13 раз туринцы сыграли вничью. В следующем туре «Ювентус», занимающий четвертое место в турнирной таблице с 37 очками, 25 января на выезде сыграет с лидером чемпионата «Наполи».
«Милан» прервал серию из восьми игр без поражений во всех турнирах. До игры с «Ювентусом» миланская команда одержала пять побед и трижды сыграла вничью. После 20 игр «Милан» занимает восьмую строчку в турнирной таблице с 31 очком, в следующем туре команда 26 января примет «Парму».
В другом матче игрового дня «Болонья» дома со счетом 3:1 переиграла «Монцу». Позднее в субботу идущая на третьем месте «Аталанта» дома сыграет с «Наполи», встреча начнется в 22:45 мск.