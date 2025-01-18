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Вот это поворот! «Ювентус» вспомнил о победах в важнейшем матче сезона

А «Милан» усложнил себе задачу по попаданию в Лигу чемпионов.

Источник: Чемпионат.com

Матчи «Ювентуса» и «Милана» — классика итальянского футбола. Но в нынешнем сезоне оба клуба испытывают проблемы. О борьбе за золото речи не идёт, задача — попасть в Лигу чемпионов. В очном матче команды получили шанс испортить жизнь сопернику.

В начале января «Юве» и «Милан» встретились в полуфинале Суперкубка Италии. Тогда миланцы совершили камбэк и забрали победу. Хотя «Ювентус» показал не самый плохой футбол. Конечно, туринцы мечтали о реванше. И с первых минут встречи в Серии А пошли в атаку. Хотя и «Милан» не стеснялся отвечать. Именно гости создали первый опасный момент: Рейндерс после прострела от Тео Эрнандеса пробил в касание — мяч после серии рикошетов улетел за лицевую.

А затем «Милан» создал самый опасный момент всего тайма. Рафаэл Леау бил из убойной позиции, но голкипер хозяев Микеле Ди Грегорио спас «Юве» от пропущенного мяча. Болельщики миланцев наверняка в этот момент схватились за головы. До конца тайма команды обменялись парочкой неплохих выпадов, однако забить не вышло. Матч выходил не самым скучным (на удивление), но безголевым.

В перерыве Тьяго Мотта классно поработал в раздевалке. «Ювентус» преобразился и выдал мощнейшие 20 минут на старте второго тайма. Первый тревожный звонок для «Милана» прозвучал, когда Мик Меньян сделал двойной сейв после ударов Веа и Копмейнерса.

Но уже через несколько минут «Юве» преобразовал преимущество в забитый мяч. Николас Гонсалес классно стянул на себя внимание защитников «Милана» и отдал пас на Самюэля Мбангула. Вингер туринцев нанёс удар из-под Эмерсона Рояла, и мяч залетел в ворота миланцев рикошетом от ноги бразильца. Мбангула оправдал доверие Мотты, выпустившего его в старте на важнейший матч.

Источник: Image Photo Agency/Getty Images

А через пару эпизодов «Юве» снова «уколол» «Милан». Туринцы воспользовались провалом обороны гостей, Тимоти Веа остался один на один против Томори и нанёс удар по воротам «Милана». Получилось не очень мощно, но хитро — мяч проскочил под опорной ногой Меньяна. 2:0! С учётом того, что в нынешнем сезоне «Юве» ещё ни разу не проиграл и только в одной встрече пропустил 2+ гола, «Милан» оказался в тупике.

Хозяева до конца матча действовали уверенно. «Ювентус» не позволил «Милану» ни на секунду задуматься о камбэке, как это было в Суперкубке. Да и команда Сержиу Консейсау выглядела демотивированной. А камеры поймали грозного португальца. Вряд ли футболисты «Милана» после встречи услышали приятные слова в раздевалке. Команда оказалась ещё дальше от перспектив участия в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» в важнейший момент сезона вспомнил, как же побеждать (впервые за четыре тура и второй раз — за последние девять). Турин бьётся за место в Лиге чемпионов.

Автор: Никита Паглазов

Ювентус
2:0
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, Тур 21
18.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Allianz Stadium
Главные тренеры
Тиагу Мотта
Сержиу Консейсау
Голы
Ювентус
Самуэль Мбангула
(Николас Гонсалес)
59′
Тимоти Веа
(Кефрен Тюрам)
64′
Составы команд
Ювентус
29
Микеле Ди Грегорио
4
Федерико Гатти
15
Пьер Калюлю
27
Андреа Камбьясо
5
Мануэль Локателли
16
Уэстон Маккенни
8
Тен Копмейнерс
75′
26
Дуглас Луис
15
Кенан Йылдыз
46′
22
Тимоти Веа
19
Кефрен Тюрам
83′
21
Николо Фаджоли
11
Николас Гонсалес
83′
9
Душан Влахович
51
Самуэль Мбангула
90′
17
Василие Аджич
Милан
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
23
Фикайо Томори
46
Маттео Габбиа
29
Юссуф Фофана
80
Юнус Муса
10
Рафаэл Леау
22
Эмерсон Роял
72′
74′
73
Франческо Камарда
4
Исмаэль Беннасер
61′
63′
20
Алекс Хименес
14
Тиджани Рейндерс
80′
42
Филиппо Терраччано
90
Тэмми Абрахам
80′
9
Лука Йович
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
13
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
19
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ювентус
Милан
Чемпионат Италии: таблица и календарь