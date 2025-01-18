Вот это поворот! «Ювентус» вспомнил о победах в важнейшем матче сезона

Хозяева до конца матча действовали уверенно. «Ювентус» не позволил «Милану» ни на секунду задуматься о камбэке, как это было в Суперкубке. Да и команда Сержиу Консейсау выглядела демотивированной. А камеры поймали грозного португальца. Вряд ли футболисты «Милана» после встречи услышали приятные слова в раздевалке. Команда оказалась ещё дальше от перспектив участия в Лиге чемпионов. А вот «Ювентус» в важнейший момент сезона вспомнил, как же побеждать (впервые за четыре тура и второй раз — за последние девять). Турин бьётся за место в Лиге чемпионов.