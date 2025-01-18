«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Астон Виллой» из Бирмингема в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. «Канониры» вели в счете 2:0 — голы забили Габриэл Мартинелли (35-я минута) и Кай Хаверц (55). «Астон Виллу» от поражения спасли Юри Тилеманс (60) и Олли Уоткинс (68). На 88-й минуте Хаверц вновь вывел «Арсенал» вперед, но гол был отменен из-за игры рукой.
«Арсенал» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Астон Вилла» (36) располагается на седьмой позиции. В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» 25 января, а «Астон Вилла» днем позднее примет лондонский «Вест Хэм».