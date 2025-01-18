«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. «Канониры» вели в счете 2:0 — голы забили Габриэл Мартинелли (35-я минута) и Кай Хаверц (55). «Астон Виллу» от поражения спасли Юри Тилеманс (60) и Олли Уоткинс (68). На 88-й минуте Хаверц вновь вывел «Арсенал» вперед, но гол был отменен из-за игры рукой.