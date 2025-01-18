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«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой» в матче чемпионата Англии

«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ, ведя в счете 2:0.

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» сыграл вничью с «Астон Виллой» из Бирмингема в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. «Канониры» вели в счете 2:0 — голы забили Габриэл Мартинелли (35-я минута) и Кай Хаверц (55). «Астон Виллу» от поражения спасли Юри Тилеманс (60) и Олли Уоткинс (68). На 88-й минуте Хаверц вновь вывел «Арсенал» вперед, но гол был отменен из-за игры рукой.

«Арсенал» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Астон Вилла» (36) располагается на седьмой позиции. В следующем туре «Арсенал» в гостях сыграет с «Вулверхэмптоном» 25 января, а «Астон Вилла» днем позднее примет лондонский «Вест Хэм».

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Унаи Эмери
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
(Леандро Троссар)
35′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
55′
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Люка Динь)
60′
Олли Уоткинс
(Мэтти Кэш)
68′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
67′
11
Габриел Мартинелли
82′
30
Рахим Стерлинг
90+4′
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
8
Юри Тилеманс
44
Бубакар Камара
78′
27
Морган Роджерс
90+5′
22
Иан Матсен
20′
46′
12
Люка Динь
24
Амаду Онана
37′
26
Ламар Богард
41
Джейкоб Рэмси
85′
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
80′
9
Джон Дуран
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
10
Фолы
16
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Астон Вилла
Чемпионат Англии: таблица и календарь