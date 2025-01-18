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Эмери тормознул «Арсенал» в чемпионской гонке! «Астон Вилла» ушла с 0:2 всего за 8 минут

Титул «Ливерпуля» всё ближе. А на лондонцев после финального свистка было больно смотреть.

Источник: Чемпионат.com

«Арсенал» не проигрывает уже 12 туров подряд. А если брать домашние матчи в АПЛ, то вообще с прошлого сезона — в апреле на «Эмирейтс» была сильнее «Астон Вилла». И вот ещё один матч в Лондоне с Эмери. Причём обе команды подошли к игре со значительными потерями в составе. Например, у «Арсенала» отсутствовали в том числе ключевые футболисты — Сака и Салиба. А у «Астон Виллы» выбыли Баркли, Макгинн, Карлос и Торрес.

До перерыва все самые запоминающиеся эпизоды были связаны с Матсеном. Он получил единственную жёлтую карточку в первом тайме среди футболистов (ещё предупреждение заработал тренер Артета). Первый опасный момент в матче — Матсен умудрился обыграться в стенку с Райсом (да-да, он играет за другую команду) и пробил из убойной позиции, но Райя спас свою команду.

Ну, а на 35-й минуте именно защитник «Виллы» не стал идти на мяч, когда с левого фланга прострелил Троссард. В результате Мартинелли выпрыгнул из-за спины Матсена и пробил по воротам. Вратарь Мартинес почти вытащил мяч на линии ворот, но повтор показал, что гол всё-таки был засчитан верно.

Источник: Кадр из трансляции

До перерыва у «Виллы» было не так много шансов забить. Разве что после того, как Парти «обрезался», вводя мяч в игру из аута. Опорник «Арсенала» продолжает вынуждено играть на позиции правого защитника, потому что травмированы одновременно Уайт и Томиясу.

После перерыва Троссард сделал ещё одну голевую передачу. На этот раз ассистировал Хаверцу, который эмоционально отпраздновал гол. Он много шансов упустил в предыдущих встречах, что вкупе с травмой Жезуса привело к очередным разговорам о необходимости купить форварда.

Источник: Reuters

Правда, затем наступило время «Виллы». Два навеса в штрафную «Арсенала» — два гола. Сначала отличился Тилеманс после подачи Диня, а затем Уоткинс — с паса Кэша. Удивило, насколько одинок во втором случае был нападающий (Парти потерял своего игрока). За восемь минут между двумя голами «Виллы» ещё случился удар Тилеманса в штангу.

А вот в конце матча уже «Арсенал» был намного ближе к победе, но ещё один гол Хаверца отменили, потому что он забил рукой. На 90+1-й минуте из убойной позиции Мерино пробил в штангу, а с добиванием справился Мартинес.

Источник: Кадр из трансляции

Через пару минут ещё и Троссард пробил в сантиметрах от штанги, но, скорее всего, там был офсайд. В результате «Вилла» удержала ничью.

«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» с семи до шести очков, но у команды Слота теперь есть матч в запасе. «Вилла» же поднялась на шестую строчку, хотя может откатиться ниже по итогам тура.

Автор: Григорий Телингатер

Арсенал
2:2
Первый тайм: 1:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 22
18.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Emirates Stadium
Главные тренеры
Микель Артета
Унаи Эмери
Голы
Арсенал
Габриел Мартинелли
(Леандро Троссар)
35′
Кай Хаверц
(Леандро Троссар)
55′
Астон Вилла
Юри Тилеманс
(Люка Динь)
60′
Олли Уоткинс
(Мэтти Кэш)
68′
Составы команд
Арсенал
22
Давид Райя
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
5
Томас Партей
8
Мартин Эдегор
23
Микель Мерино
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
49
Майлс Льюис-Скелли
19
Леандро Троссар
67′
11
Габриел Мартинелли
82′
30
Рахим Стерлинг
90+4′
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
8
Юри Тилеманс
44
Бубакар Камара
78′
27
Морган Роджерс
90+5′
22
Иан Матсен
20′
46′
12
Люка Динь
24
Амаду Онана
37′
26
Ламар Богард
41
Джейкоб Рэмси
85′
31
Леон Бэйли
11
Олли Уоткинс
80′
9
Джон Дуран
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
1
10
Фолы
18
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Астон Вилла
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