Эмери тормознул «Арсенал» в чемпионской гонке! «Астон Вилла» ушла с 0:2 всего за 8 минут

«Арсенал» не проигрывает уже 12 туров подряд. А если брать домашние матчи в АПЛ, то вообще с прошлого сезона — в апреле на «Эмирейтс» была сильнее «Астон Вилла». И вот ещё один матч в Лондоне с Эмери. Причём обе команды подошли к игре со значительными потерями в составе. Например, у «Арсенала» отсутствовали в том числе ключевые футболисты — Сака и Салиба. А у «Астон Виллы» выбыли Баркли, Макгинн, Карлос и Торрес.