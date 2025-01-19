Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 21-го тура Серии А с «Аталантой»

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте Маттео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте Скотт Мактоминей вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Адемола Лукман сравнял счёт. На 78-й минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счёт матча — 3:2.