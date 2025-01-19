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Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 21-го тура Серии А с «Аталантой»

Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/2025, в котором встречались «Аталанта» и «Наполи».

Источник: Pier Marco Tacca/Getty Images

Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо (Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте Маттео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте Скотт Мактоминей вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Адемола Лукман сравнял счёт. На 78-й минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счёт матча — 3:2.

После 21 сыгранного матча «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.

Аталанта
2:3
Первый тайм: 1:2
Наполи
Футбол, Италия, Тур 21
18.01.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Atleti Azzurri D'Italia
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Антонио Конте
Голы
Аталанта
Матео Ретеги
16′
Адемола Лукман
55′
Наполи
Маттео Политано
27′
Скотт Мактоминай
(Андре-Франк Замбо Ангисса)
40′
Ромелу Лукаку
(Андре-Франк Замбо Ангисса)
78′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
4
Исак Хин
85′
16
Рауль Белланова
19
Берат Джимсити
64′
13
Эдерсон
15
Мартен де Рон
22
Маттео Руджери
66′
68′
77
Давиде Дзаппакоста
42
Джорджио Скальвини
76′
83′
44
Марко Брешанини
24
Лазар Самарджич
77′
8
Марио Пашалич
11
Адемола Лукман
77′
99
Николо Дзаньоло
32
Матео Ретеги
68′
17
Шарль Де Кетеларе
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
17
Матиас Оливера
22
Джованни Ди Лоренцо
8
Скотт Мактоминай
88′
68
Станислав Лоботка
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
7
Давид Нерес
42′
73′
37
Леонардо Спинаццола
9
Ромелу Лукаку
84′
18
Джованни Симеоне
21
Маттео Политано
82′
30
Паскуале Маццокки
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
6
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
1
18
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Наполи
Аталанта
Чемпионат Италии: таблица и календарь