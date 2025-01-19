Гол Лукаку принёс «Наполи» победу в матче 21-го тура Серии А с «Аталантой»

Команды играли на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо (Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 3:2.
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте, отличился нападающий «Аталанты» Матео Ретеги. На 27-й минуте Маттео Политано сравнял счёт. На 40-й минуте Скотт Мактоминей вывел гостей вперёд. На 56-й минуте Адемола Лукман сравнял счёт. На 78-й минуте Ромелу Лукаку установил окончательный счёт матча — 3:2.
После 21 сыгранного матча «Аталанта» располагается на третьей строчке в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2024/2025, набрав 43 очка. «Наполи» после аналогичного количества встреч занимает первое место в чемпионате Италии, заработав 50 очков.