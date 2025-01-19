«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги

После 20 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.