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«Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Хетафе» и каталонская «Барселона».

Источник: Reuters

Команды играли на стадионе «Колисеум» в Хетафе. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Пабло Гонсалесом Фуэртесом (Испания). Итоговый результат — 1:1.

На девятой минуте защитник «Барселоны» Жюль Кунде открыл счёт. Ответный мяч «Хетафе» на 34-й минуте забил полузащитник Мауро Арамбарри — 1:1.

После 20 сыгранных матчей «Хетафе» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. «Барселона» после аналогичного количества игр занимает третье место, заработав 39 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет мадридский «Атлетико», у которого 44 очка.

Хетафе
1:1
Первый тайм: 1:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 20
18.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Coliseum Alfonso Perez
Главные тренеры
Пепе Бордалас
Ханс-Дитер Флик
Голы
Хетафе
Мауро Арамбарри
34′
Барселона
Жюль Кунде
9′
Составы команд
Хетафе
13
Давид Сория
2
Джене Даконам
87′
15
Омар Альдерете
16
Диего Рико
21
Хуан Иглесиас
22
Домингуш Дуарте
5
Луис Милья
6
Крисантус Уче
8
Мауро Арамбарри
49′
20
Хесус Сантьяго
54′
66′
17
Карлес Перес
11
Карлес Аленья
66′
18
Альваро Родригес
29
Коба да Коста
90′
28
Исмаэль Бехуша
90+5′
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
90+6′
4
Рональд Араухо
23
Жюль Кунде
8
Педри
19
Ламин Ямаль
11
Рафинья
90+5′
6
Гави
62′
20
Дани Ольмо
17
Марк Касадо
46′
21
Френки де Йонг
9
Роберт Левандовски
81′
7
Ферран Торрес
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
21
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
10
9
Фолы
9
2
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Пабло Гонсалес Фуэртес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хетафе
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь