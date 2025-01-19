«Давно хотели купить его». Луис Энрике объяснил, почему «ПСЖ» подписал Кварацхелию

«Мы давно хотели подписать с ним контракт. У него есть опыт, характер. Кварацхелия знает, как забивать, вести мяч и защищаться.
Это очень хорошее подписание, отличное дополнение к и без того прекрасной команде. Я верю, что он продемонстрирует свои [лучшие] качества в нашей команде», — приводит слова Энрике beIN Sports.
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Кварацхелией 17 января. Трудовое соглашение рассчитано до 2029 года. Грузинский футболист перешёл в парижский клуб из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов.