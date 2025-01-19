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Хосеп Гвардиола высказался о возможности своего ухода из «Манчестер Сити»

Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал свой возможный уход из команды в будущем.

Источник: Getty Images

«Я бы не простил себе, если бы сейчас сказал, что собираюсь уйти. Я бы не простил себя. Безусловно, это не значит, что всё вернётся на круги своя. По крайней мере, я ни секунды не пожалею о том, что не попробовал это. Ни секунды. И я работаю и пытаюсь это сделать.

Я думаю, что большинство игроков хотят этого [выйти из кризиса]. Большинство игроков хотят попробовать и делают это, потому что я знаю, как они бегают и как страдают. Но страдания — это часть жизни, она никогда не бывает идеальной. Такова сама жизнь», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

«Манчестер Сити» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 35 очков за 21 матч.

Манчестер Сити
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