«Ноттингем» догнал «Арсенал» по набранным очкам, «Эвертон» одержал первую победу после возвращения Мойеса

В Ливерпуле «Эвертон» с таким же счетом выиграл у «Тоттенхэма». Более того, игра развивалась по аналогичному сценарию — хозяева забили три гола в первом тайме (отличились Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Арчи Грей), а во втором два мяча провели уже гости (забили Деян Кулушевски и Ришарлисон). Также в обоих матчах последний гол был забит в компенсированное время.