«Ноттингем» догнал «Арсенал» по набранным очкам, «Эвертон» одержал первую победу после возвращения Мойеса

«Ноттингем Форест», который рвется к первому с 1980 года участию в главном еврокубковом турнире, дома переиграл главного аутсайдера нынешнего сезона, «Саутгемптон», со счетом 3:2. «Лесники» повели 3:0 благодаря голам Эллиота Андерсона, Каллума Хадсона-Одои и Криса Вуда. Затем Ян Беднарек и Пол Онуачу сократили отставание гостей до минимума, а 12 добавленных минут заставили болельщиков хозяев понервничать, но победу команда не упустила.
В Ливерпуле «Эвертон» с таким же счетом выиграл у «Тоттенхэма». Более того, игра развивалась по аналогичному сценарию — хозяева забили три гола в первом тайме (отличились Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Арчи Грей), а во втором два мяча провели уже гости (забили Деян Кулушевски и Ришарлисон). Также в обоих матчах последний гол был забит в компенсированное время.
«Ириски», в стан которых перед прошлым туром вернулся Дэвид Мойес, ранее тренировавший ливерпульский клуб с 2002 по 2013 год, прервал серию из шести игр в АПЛ без побед. Тем не менее с 20 очками команда остается неподалеку от зоны вылета. Отметим также, что «Ноттингем» догнал идущий вторым «Арсенал» и уступает лондонцам лишь по разнице голов.