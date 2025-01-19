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«Ноттингем» догнал «Арсенал» по набранным очкам, «Эвертон» одержал первую победу после возвращения Мойеса

В АПЛ завершились два матча 22-го тура.

Источник: Getty Images

«Ноттингем Форест», который рвется к первому с 1980 года участию в главном еврокубковом турнире, дома переиграл главного аутсайдера нынешнего сезона, «Саутгемптон», со счетом 3:2. «Лесники» повели 3:0 благодаря голам Эллиота Андерсона, Каллума Хадсона-Одои и Криса Вуда. Затем Ян Беднарек и Пол Онуачу сократили отставание гостей до минимума, а 12 добавленных минут заставили болельщиков хозяев понервничать, но победу команда не упустила.

В Ливерпуле «Эвертон» с таким же счетом выиграл у «Тоттенхэма». Более того, игра развивалась по аналогичному сценарию — хозяева забили три гола в первом тайме (отличились Доминик Калверт-Льюин, Илиман Ндиайе и Арчи Грей), а во втором два мяча провели уже гости (забили Деян Кулушевски и Ришарлисон). Также в обоих матчах последний гол был забит в компенсированное время.

«Ириски», в стан которых перед прошлым туром вернулся Дэвид Мойес, ранее тренировавший ливерпульский клуб с 2002 по 2013 год, прервал серию из шести игр в АПЛ без побед. Тем не менее с 20 очками команда остается неподалеку от зоны вылета. Отметим также, что «Ноттингем» догнал идущий вторым «Арсенал» и уступает лондонцам лишь по разнице голов.

Эвертон
3:2
Первый тайм: 3:0
Тоттенхэм Хотспур
Футбол, Англия, Тур 22
19.01.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Goodison Park
Главные тренеры
Дэвид Мойес
Ангелос Постекоглу
Голы
Эвертон
Доминик Калверт-Льюин
13′
Илиман Ндиай
30′
Арчи Грэй
45′
Тоттенхэм Хотспур
Деян Кулушевски
77′
Ришарлисон
90′
Составы команд
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
6
Джеймс Тарковски
19
Виталий Миколенко
32
Джарред Брантуэйт
8
Орель Мангаля
16
Абдулай Дукуре
67′
27
Идрисса Гей
9
Доминик Калверт-Льюин
42′
15
Джейк О`Брайен
88′
5
Майкл Кин
29
Йеспер Линдстрем
70′
18
Эшли Янг
10
Илиман Ндиай
81′
2
Натан Паттерсон
Тоттенхэм Хотспур
31
Антонин Кински
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
33
Бен Дэвис
10
Джеймс Мэддисон
14
Арчи Грэй
15
Лукас Бергвалль
40′
7
Сон Хын Мин
21
Деян Кулушевски
6
Раду Дрэгушин
46′
9
Ришарлисон
29
Пап Метар Сарр
73′
47
Мики Мур
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
8
14
Фолы
14
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ноттингем Форест
Арсенал
Эвертон
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь