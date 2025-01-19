Бабаян рассказал о возвращении легенды в «Астану»

«Шомко долгое время играл в “Астане”, участвовал во всех этапах становления клуба, можно сказать он вернулся домой. Арман Кенесов уже в ноябре присоединился к нам, мы знаем его сильные качества. Ну и плюс молодой вратарь Данила Карпиков, надеемся, что сможет показать и проявить себя, это очень перспективный игрок», — заявил Бабаян.