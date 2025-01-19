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Бабаян рассказал о возвращении легенды в «Астану»

Главный тренер «Астаны» Григорий Бабаян высказался о старте первого сбора клуба и новичках команды, в числе которых опытный защитник Дмитрий Шомко, сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Наставник столичного клуба отметил приход нескольких новых футболистов.

«Шомко долгое время играл в “Астане”, участвовал во всех этапах становления клуба, можно сказать он вернулся домой. Арман Кенесов уже в ноябре присоединился к нам, мы знаем его сильные качества. Ну и плюс молодой вратарь Данила Карпиков, надеемся, что сможет показать и проявить себя, это очень перспективный игрок», — заявил Бабаян.

Первые тренировочные сборы «Астаны» продлятся с 18 января по 2 февраля, на которых запланирована одна товарищеская встреча. В последний день УТС «Астана» сыграет с московским «Спартаком».

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