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«Шахтер» подписал экс-игрока «Астаны» и сборной Казахстана

Казахстанский полузащитник Юрий Перцух продолжит карьеру в карагандинском «Шахтере», сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Источник: КФФ

Минувший сезон 28-летний футболист провел в «Елимае», за который сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной голевой передачи.

Ранее Перцух выступал за такие команды, как «Астана», «Актобе», «Атырау», «Акжайык», «Кызылжар» и «Байтерек». При этом, Юрий ранее также выступал за «Шахтер».

Напомним, в зимнее межсезонье карагандинцы заключили контракты с Игорем Шацким, Михаилом Габышевым, Олжасом Керимжановым, Рифатом Нурмугаметом и Рафаэлем Оспановым.

По итогам сезона-2024 «Шахтер» вылетел из высшего дивизиона и в этом году выступит в первой лиге.

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