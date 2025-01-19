«Шахтер» подписал экс-игрока «Астаны» и сборной Казахстана

Минувший сезон 28-летний футболист провел в «Елимае», за который сыграл 22 матча во всех турнирах, забил два гола и стал автором одной голевой передачи.
Ранее Перцух выступал за такие команды, как «Астана», «Актобе», «Атырау», «Акжайык», «Кызылжар» и «Байтерек». При этом, Юрий ранее также выступал за «Шахтер».
Напомним, в зимнее межсезонье карагандинцы заключили контракты с Игорем Шацким, Михаилом Габышевым, Олжасом Керимжановым, Рифатом Нурмугаметом и Рафаэлем Оспановым.
По итогам сезона-2024 «Шахтер» вылетел из высшего дивизиона и в этом году выступит в первой лиге.