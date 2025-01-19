«Сити» раздербанил «Ипсвич». Но впереди адский календарь

Если у кого-то имелись сомнения по поводу интриги в этой встрече, то «Сити» ещё и во втором тайме прошёлся катком по сопернику. Доку сначала забил сам после сольного прохода, а затем ещё выдал ассист Холанду. Норвежец не стал запарывать второй выход один на один. Для Эрлинга это 17-й гол в чемпионате — у Салаха лишь на один мяч больше.