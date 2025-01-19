«Сити» раздербанил «Ипсвич». Но впереди адский календарь

«Сити» в 22-м туре без проблем разобрался с «Ипсвичем». Пускай даже первый опасный момент остался за хозяевами. Лиам Делап (кстати, воспитанник «Сити») бил с нескольких метров, но его удар заблокировал Гвардиол. А вот затем гости взялись за дело, и получилось жёстко.
Доку для разнообразия решил не идти в обводку, а отдал проникающую передачу на Де Брёйне. Бельгиец оперативно доставил мяч Фодену, и тот с разворота точно пробил. Всего через три минуты «Сити» забил снова. И опять Доку вместо дриблинга отдал простой пас, который стал предголевым. На этот раз уже Ковачича вывели на ударную позицию, и тот неотразимо ударил.
С исходом матча всё стало понятно, когда Фоден оформил дубль перед перерывом. Забавно, что третья предголевая передача осталась за тем же Доку, который в первом тайме ни разу не пошёл в обводку, будучи главным специалистом по дриблингу в команде.
В целом у «Сити» получалось всё или почти всё с поправкой на уровень соперника. Если придираться, то можно обратить внимание, как Холанд запорол выход один на один. На днях футболист продлил контракт с клубом до 2034 года, став самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.
Если у кого-то имелись сомнения по поводу интриги в этой встрече, то «Сити» ещё и во втором тайме прошёлся катком по сопернику. Доку сначала забил сам после сольного прохода, а затем ещё выдал ассист Холанду. Норвежец не стал запарывать второй выход один на один. Для Эрлинга это 17-й гол в чемпионате — у Салаха лишь на один мяч больше.
После пятого гола Гвардиола снял с игры лидеров атаки — Холанда, Де Брёйне и Фодена. Правда, характер игры не изменился. Ковачич исполнил навес в стиле Де Брёйне, а Джеймс Макэйти перекинул вратаря — забил теперь ещё и в АПЛ. На прошлой неделе 22-летний вингер «Сити» сделал хет-трик в Кубке Англии.
На шести мячах гости остановились, хотя судья великодушно добавил ко второму тайму три минуты. Едва ли стоит говорить, будто «Сити» вернулся в чемпионскую гонку, но пока поднялся на четвёртое место. 12 очков до «Ливерпуля», у которого ещё матч в запасе. Ну, а у команды Гвардиолы впереди адский календарь:
- «ПСЖ» на выезде (Лига чемпионов);
- «Челси» дома (АПЛ);
- «Брюгге» дома (Лига чемпионов);
- «Арсенал» на выезде (АПЛ);
- «Лейтон Ориент» на выезде (Кубок Англии);
- «Ньюкасл» дома (АПЛ);
- «Ливерпуль» дома (АПЛ);
- «Тоттенхэм» на выезде (АПЛ);
- «Ноттингем Форест» на выезде (АПЛ)
Будет интересно глянуть, как «Сити» справится с таким количеством классных соперников. Тем более что в середину этого списка, вероятно, добавятся ещё две встречи в стыках ЛЧ.
Григорий Телингатер