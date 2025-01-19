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«Сити» раздербанил «Ипсвич». Но впереди адский календарь

Доку поучаствовал в пяти голах из шести.

Источник: Getty Images

«Сити» в 22-м туре без проблем разобрался с «Ипсвичем». Пускай даже первый опасный момент остался за хозяевами. Лиам Делап (кстати, воспитанник «Сити») бил с нескольких метров, но его удар заблокировал Гвардиол. А вот затем гости взялись за дело, и получилось жёстко.

Доку для разнообразия решил не идти в обводку, а отдал проникающую передачу на Де Брёйне. Бельгиец оперативно доставил мяч Фодену, и тот с разворота точно пробил. Всего через три минуты «Сити» забил снова. И опять Доку вместо дриблинга отдал простой пас, который стал предголевым. На этот раз уже Ковачича вывели на ударную позицию, и тот неотразимо ударил.

С исходом матча всё стало понятно, когда Фоден оформил дубль перед перерывом. Забавно, что третья предголевая передача осталась за тем же Доку, который в первом тайме ни разу не пошёл в обводку, будучи главным специалистом по дриблингу в команде.

В целом у «Сити» получалось всё или почти всё с поправкой на уровень соперника. Если придираться, то можно обратить внимание, как Холанд запорол выход один на один. На днях футболист продлил контракт с клубом до 2034 года, став самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

Если у кого-то имелись сомнения по поводу интриги в этой встрече, то «Сити» ещё и во втором тайме прошёлся катком по сопернику. Доку сначала забил сам после сольного прохода, а затем ещё выдал ассист Холанду. Норвежец не стал запарывать второй выход один на один. Для Эрлинга это 17-й гол в чемпионате — у Салаха лишь на один мяч больше.

После пятого гола Гвардиола снял с игры лидеров атаки — Холанда, Де Брёйне и Фодена. Правда, характер игры не изменился. Ковачич исполнил навес в стиле Де Брёйне, а Джеймс Макэйти перекинул вратаря — забил теперь ещё и в АПЛ. На прошлой неделе 22-летний вингер «Сити» сделал хет-трик в Кубке Англии.

На шести мячах гости остановились, хотя судья великодушно добавил ко второму тайму три минуты. Едва ли стоит говорить, будто «Сити» вернулся в чемпионскую гонку, но пока поднялся на четвёртое место. 12 очков до «Ливерпуля», у которого ещё матч в запасе. Ну, а у команды Гвардиолы впереди адский календарь:

  • «ПСЖ» на выезде (Лига чемпионов);
  • «Челси» дома (АПЛ);
  • «Брюгге» дома (Лига чемпионов);
  • «Арсенал» на выезде (АПЛ);
  • «Лейтон Ориент» на выезде (Кубок Англии);
  • «Ньюкасл» дома (АПЛ);
  • «Ливерпуль» дома (АПЛ);
  • «Тоттенхэм» на выезде (АПЛ);
  • «Ноттингем Форест» на выезде (АПЛ)

Будет интересно глянуть, как «Сити» справится с таким количеством классных соперников. Тем более что в середину этого списка, вероятно, добавятся ещё две встречи в стыках ЛЧ.

Григорий Телингатер

Ипсвич
0:6
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 22
19.01.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Portman Road
Главные тренеры
Киран Маккенна
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Фил Фоден
(Кевин Де Брейне)
27′
Матео Ковачич
(Фил Фоден)
30′
Фил Фоден
(Кевин Де Брейне)
42′
Жереми Доку
(Кевин Де Брейне)
49′
Эрлин Бреут Холанн
(Жереми Доку)
57′
Джеймс Макэйти
(Матео Ковачич)
69′
Составы команд
Ипсвич
28
Кристиан Уолтон
3
Лиф Дэвис
15
Кэмерон Берджесс
18
Бен Джонсон
26
Дара О`Ши
5
Сэм Морси
44
Бен Годфри
64′
40
Аксель Туанзебе
12
Йенс Каюсте
64′
25
Массимо Луонго
19
Лиам Делап
73′
14
Джек Тэйлор
20
Омари Хатчинсон
73′
27
Джордж Херст
47
Джек Кларк
64′
29
Джейден Филоджин-Байдейс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
3
Рубен Диаш
24
Йошко Гвардиол
19
Илкай Гюндоган
27
Матеус Нунес
79′
11
Жереми Доку
25
Мануэль Аканджи
72′
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
72′
75
Нико О`Райли
17
Кевин Де Брейне
63′
87
Джеймс Макэйти
9
Эрлин Бреут Холанн
63′
10
Джек Грилиш
47
Фил Фоден
63′
67
Дивин Мубама
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
17
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
7
4
Фолы
7
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Сэмюэл Бэрротт
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Ипсвич
Чемпионат Англии: таблица и календарь