«Мы, возможно, худшая команда в истории». Тренер «МЮ» Аморим уже впал в депрессию

Ну, а теперь к совсем плохой статистике. Аморим во главе «МЮ» провел уже 15 матчей во всех турнирах и выиграл только шесть раз. Да, две из них были приятными — над «Арсеналом» в Кубке Англии и над «Манчестер Сити» в АПЛ, — но в целом побед было мало. А вот поражений у Рубена много — семь.