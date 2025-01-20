Легенда ЦСКА не согласен с признанием Головина лучшим игроком России

«Головин мне не очень нравится как игрок, он не делает разницу на поле, его переоценивают. Играет в не самом сильном чемпионате, мало забивает, мало отдает голевых передач, ничего не выиграл. Это журналисты его очень любят и хвалят, на самом деле в нем ничего особенного нет. Пусть играет себе на здоровье», — заявил Пономарев.
4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.
В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место, набрав 31 очко. На первом месте идет «ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов. На второй строчке идет «Марсель». Клуб с юга Франции имеет в своем активе 36 очков.