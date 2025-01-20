Легенда ЦСКА не согласен с признанием Головина лучшим игроком России

«Головин мне не очень нравится как игрок, он не делает разницу на поле, его переоценивают. Играет в не самом сильном чемпионате, мало забивает, мало отдает голевых передач, ничего не выиграл. Это журналисты его очень любят и хвалят, на самом деле в нем ничего особенного нет. Пусть играет себе на здоровье», — заявил Пономарев.