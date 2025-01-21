Официально: Хусанов — в «Манчестер Сити»! Первый узбекский футболист в истории АПЛ

«Я очень рад присоединиться к “Манчестер Сити”, клубу, за которым я давно с удовольствием наблюдаю. В этой команде собраны лучшие игроки мира, и мне не терпится встретиться с ними и вместе выйти на поле. И, конечно же, Пеп Гвардиола — один из величайших тренеров всех времен, и я очень рад учиться у него и еще больше улучшить свою игру. Для меня и моей семьи большая гордость присоединиться к такому великому клубу, и я более чем готов к этому вызову», — приводит слова футболиста официальный сайт «Ман Сити».