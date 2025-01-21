Месси назвал лучшего английского футболиста в истории

По словам аргентинца, выступающего за американский «Интер Майами», Джеррард заслуживает звания лучшего игрока Англии за всю историю.
«Лично я считаю Стивена Джеррарда лучшим игроком Англии», — заявил аргентинский футболист.
Стивен Джеррард провел 710 матчей за «Ливерпуль», забив 186 голов. За свою карьеру он стал обладателем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал Кубок Англии.
Сейчас Джеррард тренирует саудовский «Аль-Иттифак». Что касается Месси, то в его карьере помимо «Интер Майами» были испанская «Барселона» и французский ПСЖ и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».