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Месси назвал лучшего английского футболиста в истории

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси выразил свое восхищение легендарным полузащитником «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Givemesport.com.

Источник: AP 2024

По словам аргентинца, выступающего за американский «Интер Майами», Джеррард заслуживает звания лучшего игрока Англии за всю историю.

«Лично я считаю Стивена Джеррарда лучшим игроком Англии», — заявил аргентинский футболист.

Стивен Джеррард провел 710 матчей за «Ливерпуль», забив 186 голов. За свою карьеру он стал обладателем Лиги чемпионов, а также дважды выигрывал Кубок Англии.

Сейчас Джеррард тренирует саудовский «Аль-Иттифак». Что касается Месси, то в его карьере помимо «Интер Майами» были испанская «Барселона» и французский ПСЖ и аргентинский «Ньюэллс Олд Бойз».

Ливерпуль
Англия