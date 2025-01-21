Романтика Артеты и ментальные проблемы «Арсенала». Колонка Казанского — о сложностях отношений

Он оглушен. «То есть как?» Молчание. Все растеряны. «В смысле — подумаю?» Она уже выскочила из зала и умчалась в ночь. Да, у нее есть еще один поклонник, и она выбирает. Но тот, второй, позволял себе только легкий изящный флирт, на него особенно никто и внимания-то не обращал. Есть и есть. Безусловно, достойный выбор. Но не сейчас, его время придет. И тут такое… Он копается в себе, становится неуверенным и уже не знает, а достоин ли ее руки? Что же делать… вроде бы все есть, но чего-то не хватает…