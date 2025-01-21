Трансферная ошибка года. «Ювентус» за большие деньги купил Дугласа Луиса вместе с девушкой и спустя полгода хочет продать

Мотта же отказался от активного прессинга — в его философии команда фокусируется на билд-апе, а обороняется с мячом, а не без него. В этой формации Луису тяжело адаптироваться — он привык к высокой интенсивности, моментальному отбору и быстрым передачам вперед. Это просто невозможно в футболе Мотты: «Ювентус» сохраняет мяч максимально долго и не рискует. Ворота, конечно, сохраняются сухими, но в атаке команда зачастую выглядит беззубо.