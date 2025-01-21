«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ

Встреча прошла в понедельник на «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тосин Адарабиойо (24-я минута), Марк Кукурелья (60) и Чуквунонсо Мадуэке (65). Гости ответили голом Мэтта Доэрти (45+5).