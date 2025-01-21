«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» одержали первую победу в чемпионате Англии с середины декабря, переиграв на своем поле «Вулверхэмптон Уондерерз» в матче 22-го тура.
Встреча прошла в понедельник на «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тосин Адарабиойо (24-я минута), Марк Кукурелья (60) и Чуквунонсо Мадуэке (65). Гости ответили голом Мэтта Доэрти (45+5).
«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Вулверхэмптон» (16 очков) потерпел третье поражение подряд и идет на 17-й строчке.