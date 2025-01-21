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«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ

«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в АПЛ, победив «Вулверхэмптон».

Источник: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Футболисты лондонского «Челси» одержали первую победу в чемпионате Англии с середины декабря, переиграв на своем поле «Вулверхэмптон Уондерерз» в матче 22-го тура.

Встреча прошла в понедельник на «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Тосин Адарабиойо (24-я минута), Марк Кукурелья (60) и Чуквунонсо Мадуэке (65). Гости ответили голом Мэтта Доэрти (45+5).

«Челси» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате, набрал 40 очков и поднялся на четвертое место в таблице. «Вулверхэмптон» (16 очков) потерпел третье поражение подряд и идет на 17-й строчке.

Челси
3:1
Первый тайм: 0:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 22
20.01.2025, 23:00 (МСК UTC+3)
Stamford Bridge
Главные тренеры
Энцо Мареска
Витор Перейра
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Вулверхэмптон
Чемпионат Англии: таблица и календарь