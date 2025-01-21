Стали известны детали трансфера 16-летнего таланта из Казахстана в «Челси»

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в «Челси» в ноябре 2024 года.

В прошлом сезоне форвард сборной Казахстана U-19 сыграл за юношескую команду «Кайрата» в QJ League 12 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.