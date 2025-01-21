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Стали известны детали трансфера 16-летнего таланта из Казахстана в «Челси»

Журналист телеканала ВВС Низар Кинселла подтвердил трансфер нападающего алматинского «Кайрата» Дастана Сатпаева в лондонский «Челси», передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

«Молодой казахстанский нападающий Дастан Сатпаев, которому 16 лет, присоединится к академии “Челси”, — написал Кинселла в соцсети Х.

По информации источника, «Челси» уже договорился о сделке по переходу Сатпаева, который успешно завершил просмотр в тренировочном центре Кобхэма. Ожидается, что нападающий присоединится к академии «Челси» из «Кайрата».

Напомним, казахстанец ездил на просмотр в «Челси» в ноябре 2024 года.
В прошлом сезоне форвард сборной Казахстана U-19 сыграл за юношескую команду «Кайрата» в QJ League 12 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 7 результативных передач.

Кайрат
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