«Манчестер Сити» объявил о покупке 19-летнего бразильца

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Защитник Витор Рейс перешел из бразильского «Палмейраса» в «Манчестер Сити», сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Соглашение с 19-летним бразильцем рассчитано до лета 2029 года. Днем ранее клуб подписал другого защитника — узбекистанца Абдукодира Хусанова из французского «Ланса».
По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера Рейса составила 35 миллионов евро.
Рейс является воспитанником «Палмейраса» и провел за клуб 22 матча, забив два мяча.