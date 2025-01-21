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«Манчестер Сити» объявил о покупке 19-летнего бразильца

«Манчестер Сити» подписал контракт с защитником Витором Рейсом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Защитник Витор Рейс перешел из бразильского «Палмейраса» в «Манчестер Сити», сообщается на сайте английского футбольного клуба.

Соглашение с 19-летним бразильцем рассчитано до лета 2029 года. Днем ранее клуб подписал другого защитника — узбекистанца Абдукодира Хусанова из французского «Ланса».

По информации журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера Рейса составила 35 миллионов евро.

Рейс является воспитанником «Палмейраса» и провел за клуб 22 матча, забив два мяча.

Манчестер Сити
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