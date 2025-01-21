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Мбаппе: в первые месяцы в «Реале» я был скромным

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, почему адаптация в мадридском клубе занимает у него немало времени.

Источник: Чемпионат.com

Француз признался, что первое время в «Реале» был очень скромным.

«В первые месяцы я был скромным. Потому что ты приходишь в “Реал”, который выигрывает всё! Ты не приезжаешь сюда и не говоришь другим игрокам: “Эй, отдайте мне мяч”. Это не тот случай», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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