Мбаппе: в первые месяцы в «Реале» я был скромным

«В первые месяцы я был скромным. Потому что ты приходишь в “Реал”, который выигрывает всё! Ты не приезжаешь сюда и не говоришь другим игрокам: “Эй, отдайте мне мяч”. Это не тот случай», — приводит слова Килиана Мбаппе журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.