Карло Анчелотти раскрыл, планирует ли он покидать «Реал» следующим летом

«Я абсолютно точно не принимал решений об уходе из “Реала”. Я надеюсь остаться в клубе ещё на четыре года, как и президент Флорентино Перес (он был переизбран на свой пост. — Прим. “Чемпионата”). Было бы идеально провести большое совместное прощание в 2029 году!» — приводит слова Карло Анчелотти журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.