Сколько «Реал» и «Барселона» заработали за матчи в Саудовской Аравии? Как шейхи захватывают европейские Суперкубки

Для европейских федераций Суперкубок — возможность заработать на новых рынках. В отличие от НФЛ, НБА и НХЛ, где давно выносятся официальные матчи за пределы Северной Америки, зрители и команды в Европе более консервативны. Пока что игры чемпионатов и национальных Кубков вне своих стран остаются только нереализованными идеями. Хотя уже в 2024-м в Майами должна была пройти встреча «Атлетико» с «Барселоной», но она сорвалась из-за сокрушительного наводнения в Испании.