Казахстанский нападающий Анкудинов может перейти в клуб 3-й испанской лиги

«Есть возможность уйти на повышение в третий по силе дивизион чемпионата Испании. Однако мой нынешний клуб запрашивает за меня большую сумму, и с ними не могут договориться. В клубе третьей лиги готовы платить, но меньшие деньги. Плюс до окончания моего контракта осталось четыре месяца, так что, скорее всего, пока без новостей», — сказал Анкудинов Legalbet.kz.