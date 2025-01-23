Гвардиола объяснил драматичное поражение «Манчестер Сити» в матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«В первом тайме у нас были моменты, у них были моменты. Они были лучше. Мы забили голы за пять минут, они забили два гола за пять минут. Мы не смогли справиться с первым пропущенным голом, это был своего рода нокаут. В этот момент они поднялись. Они были лучше, быстрее, выигрывали единоборства. Мы не смогли с этим справиться», — приводит слова Гвардиолы Mirror.