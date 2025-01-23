Стали известны 9 из 12 команд, которые досрочно вылетели из Лиги чемпионов

Так, испанская «Жирона», сербская «Црвена Звезда», а также австрийские «Ред Булл Зальцбург» и «Штурм» набрали всего три очка после семи матчей и потеряли математические шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Кроме того, чешская «Спарта» (4) и итальянская «Болонья» (5) также не смогут побороться за выход в следующую стадию турнира.