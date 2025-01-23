«Отказали бы клубу из России в любом случае». Все о трансфере Хусанова в «Сити»

— Отец — главный критик и советник. Когда Хусанова спросили, кто его кумир, то он назвал только отца. Папа оказал большое влияние на весь путь сына. На важных переговорах всегда присутствовал с нами. Нужно отметить и Асанбаева, конечно. Он всегда и жизненным советом поможет, и рядом находится, чтобы координировать развитие игрока. Плюс содержал «Энергетик» — через этот клуб прошли многие узбекские и казахские футболисты. Они тренировались у Юревича, о котором я уже рассказывал. В парня вложился и Белявский, который был в тот момент главным тренером «Энергетика». Ну и тренера «Ланса» хочется поблагодарить. Он действительно берёг футболиста. Следил, чтобы не перегрузить. Настаивал, что не отдаст в сборную слишком рано, потому что Хусанову требуется отдых. Всё-таки в Европе были игры уже с другой интенсивностью.