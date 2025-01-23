Назван самый высокодоходный клуб в мире

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Мадридский «Реал» удержал лидерство в рейтинге самых высокодоходных футбольных клубов по итогам сезона-2023/24, сообщает международная консалтинговая компания Deloitte.
За отчетный период «Реал» стал первым футбольным клубом, доход которого за один сезон превысил миллиард евро и составил 1046 млн. В предыдущем отчете показатель мадридской команды составлял 831 млн евро.
Отмечается, что большое влияние оказал недавно отремонтированный стадион «Сантьяго Бернабеу». Согласно отчету, выручка от проведения матчей в сезоне-2023/24 увеличилась на 103%.
Второе место в рейтинге сохранил «Манчестер Сити» (Англия, 838 млн евро), третье — «Пари Сен-Жермен» (Франция, 806). Далее в первой десятке идут «Манчестер Юнайтед» (Англия, 771), «Бавария» (Германия, 765), «Барселона» (Испания, 760), «Арсенал» (Англия, 717), «Ливерпуль» (Англия, 715), «Тоттенхэм» (Англия, 615) и «Челси» (Англия, 546).
Общий доход 20 клубов, попавших в рейтинг, по итогам сезона‑2023/24 составил рекордные 11,2 млрд евро, что на 6% больше, чем в прошлом сезоне.