Вратарь Доннарумма назвал приоритетным продление контракта с «ПСЖ»

«Ходит так много слухов, но правда в том, что мне здесь хорошо, все меня любят и уважают. У меня все очень хорошо, я освоился, и мой приоритет — продолжать играть здесь», — цитирует Sky Italia заявление Доннаруммы после победы над «Манчестер Сити» (4:2) в Лиге чемпионов.