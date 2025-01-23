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Вратарь Доннарумма назвал приоритетным продление контракта с «ПСЖ»

Доннарумма заявил, что для него в приоритете продление контракта с «ПСЖ».

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Итальянский вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, конкурирующий за место в составе с россиянином Матвеем Сафоновым, заявил, что для него в приоритете продление контракта с парижанами.

Сафонов летом перешел в «ПСЖ» из «Краснодара». В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в восьми матчах, его абсолютный ровесник из Италии сыграл в 20 встречах. Доннарумма еще не продлил контракт, срок действия которого истекает в 2026 году. По данным СМИ, голкипером интересуется итальянский «Интер».

«Ходит так много слухов, но правда в том, что мне здесь хорошо, все меня любят и уважают. У меня все очень хорошо, я освоился, и мой приоритет — продолжать играть здесь», — цитирует Sky Italia заявление Доннаруммы после победы над «Манчестер Сити» (4:2) в Лиге чемпионов.

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