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Клубы чемпионата Норвегии проголосовали за прекращение использования VAR

Клубы элитного и первого дивизионов чемпионата Норвегии проголосовали против VAR.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Клубы элитного и первого дивизионов чемпионата Норвегии по футболу проголосовали за прекращение использования системы видеоассистента рефери (VAR), сообщает организация Norsk Toppfotball.

В голосовании приняли участие 32 команды. 19 из них проголосовали против продолжения игры с VAR, 13 клубов — за продолжение.

«Мы признаем, что у технологии есть потенциал, но из сегодняшнего обсуждения и последующего голосования мы видим, что большинство наших клубов считают, что текущая версия VAR работает недостаточно хорошо», — заявил председатель Norsk Toppfotball Като Хауг.

Также клубы обратились к Федерации футбола Норвегии с просьбой и утвердить прекращение использования VAR с сезона-2025.

Ранее единственной без VAR лигой из 30 сильнейших в Европе был чемпионат Швеции.