Клубы чемпионата Норвегии проголосовали за прекращение использования VAR

«Мы признаем, что у технологии есть потенциал, но из сегодняшнего обсуждения и последующего голосования мы видим, что большинство наших клубов считают, что текущая версия VAR работает недостаточно хорошо», — заявил председатель Norsk Toppfotball Като Хауг.