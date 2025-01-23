Клубы чемпионата Норвегии проголосовали за прекращение использования VAR

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Клубы элитного и первого дивизионов чемпионата Норвегии по футболу проголосовали за прекращение использования системы видеоассистента рефери (VAR), сообщает организация Norsk Toppfotball.
В голосовании приняли участие 32 команды. 19 из них проголосовали против продолжения игры с VAR, 13 клубов — за продолжение.
«Мы признаем, что у технологии есть потенциал, но из сегодняшнего обсуждения и последующего голосования мы видим, что большинство наших клубов считают, что текущая версия VAR работает недостаточно хорошо», — заявил председатель Norsk Toppfotball Като Хауг.
Также клубы обратились к Федерации футбола Норвегии с просьбой и утвердить прекращение использования VAR с сезона-2025.
Ранее единственной без VAR лигой из 30 сильнейших в Европе был чемпионат Швеции.