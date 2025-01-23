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Валерий Овчинников: Захарян рано уехал в Испанию — он не в состоянии играть там

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

Источник: ФК «Реал Сосьедад»

«Арсен Захарян рано уехал в Испанию. Он всё ещё не в том состоянии, чтобы играть за границей. “Реал Сосьедад” будет рассматривать возможный уход Захаряна из команды, но многое зависит от руководства клуба и различных факторов. Однако, если футболист не приносит пользу, зачем он команде?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Арсен не играл за испанский клуб из-за травм. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.

Реал Сосьедад
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