Валерий Овчинников: Захарян рано уехал в Испанию — он не в состоянии играть там

«Арсен Захарян рано уехал в Испанию. Он всё ещё не в том состоянии, чтобы играть за границей. “Реал Сосьедад” будет рассматривать возможный уход Захаряна из команды, но многое зависит от руководства клуба и различных факторов. Однако, если футболист не приносит пользу, зачем он команде?» — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.