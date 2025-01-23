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«Большая честь». Мармуш — о том, что стал первым египтянином в истории «Ман Сити»

Новый нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш высказался о том, что стал первым египтянином в истории клуба.

Источник: ФК «Манчестер Сити»

«Это большая, большая честь, и я действительно очень счастлив быть первым футболистом [из Египта], который будет играть за “Манчестер Сити”, показывая, на что способна моя страна.

Представлять свою страну в таком большом клубе было тем, о чём я всегда мечтал. Мои мечты становятся реальностью, и я надеюсь, что смогу поддерживать этот уровень. Премьер-лига для нас в Египте — самая большая лига и самая популярная из-за моих товарищей по сборной, таких как Мо Салах и других египетских игроков, которые играли в Премьер-лиге«, — приводит слова Мармуша официальный сайт “Манчестер Сити”.

Манчестер Сити
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