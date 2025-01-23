«Большая честь». Мармуш — о том, что стал первым египтянином в истории «Ман Сити»

Представлять свою страну в таком большом клубе было тем, о чём я всегда мечтал. Мои мечты становятся реальностью, и я надеюсь, что смогу поддерживать этот уровень. Премьер-лига для нас в Египте — самая большая лига и самая популярная из-за моих товарищей по сборной, таких как Мо Салах и других египетских игроков, которые играли в Премьер-лиге«, — приводит слова Мармуша официальный сайт “Манчестер Сити”.