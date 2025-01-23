Рекордный трансфер, или сколько «Челси» заплатит за казахского вундеркинда

По информации Ивана Карпова, «Челси» заплатит за Сатпаева 4,3 миллиона евро: это рекордная сделка в истории казахского футбола.
2,4 миллиона евро — фиксированный платеж, остальное бонусы за игры как в «Кайрате», так и в «Челси» или другом клубе, куда он может быть отдан в аренду.
5-летний контракт вступит в силу в августе 2026 года, когда Дастану исполнится 18 лет.
Ранее дороже всего из казахстанцев был продан Нуралы Алип из «Кайрата» в «Зенит» за 2 миллиона. А в истории КПЛ рекордной была сделка по переходу Неманьи Максимовича из «Астаны» в «Валенсию» за 3 миллиона.
Напомним, что ранее Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге. Кроме того, он является капитаном юношеской сборной Казахстана до 17 лет.