Рекордный трансфер, или сколько «Челси» заплатит за казахского вундеркинда

Напомним, что ранее Сатпаев получил титул самого ценного игрока QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге. Кроме того, он является капитаном юношеской сборной Казахстана до 17 лет.