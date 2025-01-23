Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Роналду оформил пента-трик в матче за «Аль-Наср» U15

Криштиану Роналду-младший, сын звёздного нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отметился впечатляющим достижением в матче за юниорскую команду клуба из Эр-Рияда (не старше 15 лет).

Источник: Getty Images

В матче чемпионата Саудовской Аравии U15 с «Аль-Иттихадом» из Джидды, который прошёл сегодня, 23 января, «Аль-Наср» выиграл со счётом 5:4, а 14-летний Криштиану забил все пять мячей своей команды.

Криштиану Роналду-старший выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне 39-летний Роналду провёл за «Аль-Наср» 18 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 15 результативных передач. Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча».