Мадридский «Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более € 1 млрд за сезон

Компания проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2023/2024. Согласно этим данным, «Реал» возглавил рейтинг уже второй раз подряд с доходом в € 1,046 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом сезоне (€ 831 млн). Отмечается, что коммерческие доходы «Реала» составили € 483 млн, доходы от телевизионных трансляций — € 316 млн, а выручка в дни матчей — € 248 млн.