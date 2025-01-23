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Мадридский «Реал» стал первым футбольным клубом с доходом более € 1 млрд за сезон

Мадридский «Реал» стал первым футбольным клубом, годовой доход которого превысил € 1 млрд. Об этом говорится в отчёте аудиторской компании Deloitte.

Источник: Getty Images

Компания проанализировала доходы футбольных клубов мира в сезоне-2023/2024. Согласно этим данным, «Реал» возглавил рейтинг уже второй раз подряд с доходом в € 1,046 млрд, что на 26% больше, чем в прошлом сезоне (€ 831 млн). Отмечается, что коммерческие доходы «Реала» составили € 483 млн, доходы от телевизионных трансляций — € 316 млн, а выручка в дни матчей — € 248 млн.

Второе место в рейтинге занял «Манчестер Сити», заработав € 838 млн. «ПСЖ» расположился на третьем месте с доходом в € 806 млн. В десятку также вошли «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Барселона», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

Реал