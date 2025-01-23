Сделано заявление о переходе казахстанца в «Челси» за рекордную сумму

«Челси» договорился о подписании контракта с талантливым игроком Дастаном Сатпаевым из Казахстана, родившимся в 2008 году.
Стоимость трансфера из алматинского «Кайрата» составляет четыре миллиона евро.
Рекордный трансфер для казахстанской лиги: Дастан подпишет контракт с «Челси» на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18", — говорится в сообщении Романо.
В ноябре Сатпаев прошел просмотр в «Челси» и произвел впечатление на тренерский штаб лондонского клуба.
Казахстанец признавался самым ценным игроком QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге.
Еще он является капитаном юношеской сборной Казахстана до 17 лет.