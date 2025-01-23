Сделано заявление о переходе казахстанца в «Челси» за рекордную сумму

«Челси» договорился о подписании контракта с талантливым игроком Дастаном Сатпаевым из Казахстана, родившимся в 2008 году.



Стоимость трансфера из алматинского «Кайрата» составляет четыре миллиона евро.



Рекордный трансфер для казахстанской лиги: Дастан подпишет контракт с «Челси» на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18", — говорится в сообщении Романо.