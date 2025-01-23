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Сделано заявление о переходе казахстанца в «Челси» за рекордную сумму

Известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход казахстанского футболиста Дастана Сатпаева в «Челси» из «Кайрата», а также уточнил детали контракта, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

«Челси» договорился о подписании контракта с талантливым игроком Дастаном Сатпаевым из Казахстана, родившимся в 2008 году.

Стоимость трансфера из алматинского «Кайрата» составляет четыре миллиона евро.

Рекордный трансфер для казахстанской лиги: Дастан подпишет контракт с «Челси» на пять лет с опцией продления еще на один год, когда ему исполнится 18", — говорится в сообщении Романо.

В ноябре Сатпаев прошел просмотр в «Челси» и произвел впечатление на тренерский штаб лондонского клуба.

Казахстанец признавался самым ценным игроком QJ League и дебютировал за основной состав «Кайрата», приняв участие в разгромной победе над «Акжайыком» (9:0) в матче Кубка лиги, а также сыграл пять матчей за «Кайрат-Жастар» в первой лиге.

Еще он является капитаном юношеской сборной Казахстана до 17 лет.

Челси
Кайрат