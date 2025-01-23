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«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2031 года

«Барселона» на своём официальном сайте объявила о пролонгации трудового соглашения с центральным защитником Рональдом Араухо до 30 июня 2031 года.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в туринский «Ювентус». Срок предыдущего контракта уругвайского защитника с «Барселоной» был рассчитан до лета 2026 года.

Араухо находится в системе каталонского клуба с 2018 года. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах за взрослую команду, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

Барселона