«Барселона» объявила о продлении контракта с Араухо до 2031 года

Араухо находится в системе каталонского клуба с 2018 года. За этот период он принял участие в 155 матчах во всех турнирах за взрослую команду, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.