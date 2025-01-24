Что делать Сафонову? Заявление Доннаруммы — плохая новость для россиянина

Казалось, Доннарумма может быть относительно спокоен, ведь он вернул себе место в основе. Но пару недель назад пришла интересная новость из Италии. Журналист Джанлука Ди Марцио написал, что Джиджи может продолжить карьеру в «Интере». Возникает вопрос: зачем миланскому клубу Доннарумма, если у них есть Ян Зоммер? Достаточно квалифицированный вратарь. По данным Ди Марцио, итальянец не нужен «Интеру» в зимнее окно, но чёрно-синие готовы начать переговоры с вратарём по окончании сезона. Однако это произойдёт только в том случае, если Доннарумма не продлит контракт с «ПСЖ».