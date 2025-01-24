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«Ноттингем» продлил контракт с ведущим форвардом

«Ноттингем Форест» продлил контракт с Вудом до лета 2027 года.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Футбольный клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ноттингем Форест» объявил на своем официальном сайте о продлении контракта с новозеландским нападающим Крисом Вудом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

«Клуб обладает огромным потенциалом, чтобы продолжать расти и развиваться, и я хочу быть частью этого. Мне не хватит слов, чтобы выразить благодарность болельщикам, играть перед ними — огромное удовольствие», — сказал футболист.

Вуду 33 года. Он перешел в «Ноттингем Форест» из «Ньюкасла» летом 2023 года за 17 млн евро. В текущем сезоне Вуд забил 14 голов в 22 матчах АПЛ.

Ноттингем Форест
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