Лука Тони высказался о нападающих «Милана»

«Мората — отличный игрок, но он не первый нападающий: “Милану” нужны сантиметры в штрафной, физически сильный нападающий. Абрахам выходит и иногда добивается успеха, но, на мой взгляд, он тоже не является настоящим центральным нападающим. Мората всегда привык играть с партнёром рядом, а в этой миланской команде он оказался единственным нападающим», — приводит слова Тони Milan News.