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Лука Тони высказался о нападающих «Милана»

Бывший нападающий «Баварии», «Ювентуса» и сборной Италии Лука Тони высказался по поводу нападающих «Милана».

Источник: Getty Images

«Мората — отличный игрок, но он не первый нападающий: “Милану” нужны сантиметры в штрафной, физически сильный нападающий. Абрахам выходит и иногда добивается успеха, но, на мой взгляд, он тоже не является настоящим центральным нападающим. Мората всегда привык играть с партнёром рядом, а в этой миланской команде он оказался единственным нападающим», — приводит слова Тони Milan News.

После 21 сыгранного матча в Серии А «Милан» занимает восьмое место, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата Италии сезона-2024/2025 возглавляет «Наполи», у которого 47 очков.

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